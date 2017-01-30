يلتقي اليوم الإثنين فريق فالنسيا مع لاس بالماس ضمن مباريات الدوري الأسباني ، ومن المتوقع أن تشهد هذه المباراة إثارة كبيرة بين الفريقين ، فكل فريق منهما يسعى إلى الفوز بالمباراة .

ويلعب فالنسيا بتشكيلة تتكون من : ألفيش – ريان – جاومي – مونتويا – جواو كانسيلو – عبد النور – موستافي – فيزو – جايا – انزو – سواريز – باريخو – ميدران – كارتابيا – سولير – روبرت -سانتي مينا – رافا مير – باقالي – ألكاسير.

ويحتل لاس بالماس المركز الحادي عشر برصيد 25 نقطة، فيما يأتي فالنسيا في المرتبة الخامسة عشر برصيد 19 نقطة.