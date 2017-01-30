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جوجل يطلق خاصية جديدة للترجمة الفورية
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جوجل يطلق خاصية جديدة للترجمة الفورية

الإثنين، 30 يناير 2017 01:44 م

أطلقت جوجل تطبيقا جديدا للهواتف الذكية يحمل اسم “Word Lens” يسمح للمستخدمين الحصول على ترجمة مباشرة بمجرد توجيه عدسة الهاتف إلى النص المكتوب.

وأعلنت شركة جوجل الخميس 26 يناير/كانون الثاني أن خاصية ” Word Lens” في ترجمة غوغل تدعم الترجمة المباشرة للنصوص التي تأتي باللغة اليابانية.

ويكفي أن توجه عدسة كاميرا الهاتف الذكي نحو النص المراد ترجمته ليقوم التطبيق بالترجمة على الفور وإظهارها على شاشة الهاتف، ويدعم التطبيق الترجمة من اللغة اليابانية إلى اللغة الانجليزية والعكس بالعكس.

والتطبيق متاح على نظامي التشغيل إندرويد وiOS ويمكنه الاستمرار في الترجمة حتى في حال عدم توصيل الهاتف بشبكة الانترنت.

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