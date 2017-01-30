ذكر تقرير صادر عن صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما يزال يستخدم هاتفه الأندرويد الذي يعتبر “الكابوس الأمني” بالنسبة لشخصية سياسية رفيعة المستوى.

وقالت تقارير “نيويورك تايمز” إن الرئيس دونالد ترامب ما يزال يستخدم هاتفه الأندرويد القديم غير الآمن، وذلك لنشر التغريدات على “تويتر” منذ انتقاله إلى البيت الأبيض الأسبوع الماضي.

ويشكل هاتف دونالد ترامب القديم نقطة خلاف كبيرة منذ بدء تلقيه معلومات سرية للغاية.

وذكر تقرير آخر للصحيفة نُشر الأسبوع الماضي أن ترامب تلقى هاتفا جديدا آمنا ومشفرا، حيث وافق عليه جهاز الخدمة السرية مع تسلمه رقما جديدا.

وأشارت التقارير إلى أن ترامب عبر بكلمات رقيقة تجاه أمن الهواتف في البيت الأبيض، قائلا: “الكلمات تتفجر في الهواء”.