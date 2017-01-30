شدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور الهلالي الشربيني اليوم الاثنين على ضرورة تسليم الكتب الدراسية الخاصة بالفصل الدراسي الثاني للمدارس فور ورودها للمخازن بالمديريات التعليمية؛ حتى يتم تسليمها للطلاب قبل بداية الفصل بوقتٍ كافٍ.

ويأتي ذلك في ضوء اهتمام الشربيني بانتظام العملية التعليمية، وحرصا منه على وصول الكتب الدراسية لأيدى الطلاب، قبل بدء الفصل الدراسي الثاني لعام 2016/2017.

من جهته ، قال كمال سعودي رئيس الإدارة المركزية لشئون الكتب إن إجمالي نسبة التوريد لكتب الفصل الدراسي الثاني بلغت 90% ، موضحا أنه بالنسبة لمرحلة التعليم الابتدائي فقد بلغت نسبة التوريد 94.6%، والتعليم الإعدادى 79.2%، أما بالنسبة لمرحلة التعليم الثانوي فقد بلغت نسبة التوريد 100%.

يشار إلى أنه تم توريد وتسليم جميع كتب التعليم العام للفصل الدراسي الأول والممتد طوال العام.