أكد رئيس اتحاد الغرف التركية رفعت هسار أوغلو رغبة رجال الأعمال الأتراك في الإسهام في تكوين شراكات قوية في مصر، وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري بين البلدين.

وقال أوغلو - خلال كلمته في منتدى الأعمال المصري التركي الذي نظمه اتحاد الغرف التجارية المصرية بحضور وفد من رجال الأعمال المصريين و الأتراك - ان االعلاقة بين الشعبين هي علاقات أخوة تاريخية، وتلك الأخوة تتطلب منا أن نسهم في تنمية بعضنا البعض من خلال تعزيز العلاقات الاقتصادية، وأن رجال الأعمال يرغبون في تحقيق الشراكات والاستثمارات ، إضافة إلى زيادة الصادرات المصرية إلى العالم”.

وتابع ” خلال الـ15 عاما الأخيرة ، حققت مصر شراكة مع تركيا، ففي مجال السياحة، ارتفع عدد المصريين الذين يزورون تركيا بنسبة 5 أضعاف، كذلك زاد عدد السياح الأتراك الذين يزورون مصر بنسبة 10 أضعاف”.

واشار الى إن تركيا تعد الشريك التجاري الرابع لمصر، وأن مصر أصبحت قاعدة للاستثمارات التركية في أفريقيا، فقد وفرت 60 ألف فرصة عمل للمصريين، معربا في الوقت ذاته عن شكره لرجال الأعمال وممثلي رجال الأعمال المصريين الذين ساهموا في تحقيق ذلك ،

واكد على أهمية الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومصر عثرت على علاج لمشاكلها الاقتصادية، لافتا ا أنه من أجل إثراء المواطنين، لابد من دعم الشركات المتوسطة والصغيرة ” ، كما أوضح أن تركيا الآن تصدر ما قيمته 150 مليار دولار و حوالي 65 بالمئة من حجم هذه الصادرات للشركات الصغيرة والمتوسطة ، و92 بالمئة منها صناعية.

من جانبه قال أردم دومان أوغلولاري المدير العام لشركة “هيات ايجيبت للمنتجات الصحية ” التركية إن اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي في الآونة الأخيرة وتحرير سعر الصرف ساهم في زيادة ثقة المستثمرين للاتجاه نحو الاستثمار في السوق المصري، مؤكدا أن مستقبل السوق المصري يبدو جيدا، وأن عام 2017 سيظهر تحسنا أكثر من الأعوام السابقة. وأضاف أوغلولاري أن شركته تستثمر حوالي 400 مليون دولار في الأسواق المصرية.