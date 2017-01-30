وزارة الدفاع السعودية : الانقلابيون في اليمن يستهدفون مبنى تابع للأمم المتحدة في ظهران الجنوبالإثنين، 30 يناير 2017 01:35 م
وزارة الدفاع السعودية : الانقلابيون في اليمن يستهدفون مبنى تابع للأمم المتحدة في ظهران الجنوب
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السعودية توقف عقود العمل للوافدين على مهن بيع وشراء وصيانة الجوالاتMon, 30 Jan 2017 08:58:04 GMT
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الإنتربول الأردني يعتقل "مختلس" المليار دولارMon, 30 Jan 2017 11:14:19 GMT
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نوال الزغبي تسرق الأنظار من عروس بطلّة سوداء ساحرة.. شاهد
تألقت النجمة اللبنانية نوال الزغبي في حفل زفاف خاص أحيته، وكانت حريصة على استعراض إطلالتها من الحفل بصورة شاركتها مع الفانز عبر أنستجرام. النجمة الذهبية فاحت أنوثة ...Mon, 30 Jan 2017 11:14:19 GMT
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طموحات مصرية لإستعادة النفوذ الاقتصادي بدول غرب أفريقيا
يواجه المصريون منافسة قوية للحفاظ على بوابتهم الوحيدة للعبور لدول غرب إفريقيا عبر كوت ديفوار وانتزاع نصيبهم من خريطتها الاستثمارية ، بل يواجهون منافسة أيضا لفتح ...Mon, 30 Jan 2017 10:29:28 GMT
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عامل يقتل والدته لشكه في سلوكها بالهرم
تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، اليوم الإثنين، من كشف غموض مقتل ربة منزل، بعدة طعنات بالهرم، وتم إخطار اللواء هشام العراقي، مدير الأمن، بالواقعة. تلقت قوات مباحث ...Mon, 30 Jan 2017 10:59:03 GMT
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إغلاق صيدلية فى الإسكندرية لتخزينها 426 ألف عبوة دواء
داهمت شرطة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، إحدى الصيدليات الشهيرة بمنطقة سيدي بشر قبلي تستخدم كمخزن غير مرخص لتخزين ...Mon, 30 Jan 2017 10:59:03 GMT
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بالفيديو.. سمير زاهر: فوز الفراعنة على المغرب رفع الروح المعنوية للشعب
أكد سمير زاهر، رئيس اتحاد الكرة الاسبق، أن فرحة الفوز على منتخب المغرب لها طابع خاص؛ لأنها لم تتكرر منذ عام 1986، مشيرا إلى أن فوز مصر بكأس الأمم الأفريقية خلال الوقت ...Mon, 30 Jan 2017 10:16:13 GMT
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كواليس حصول كهربا على جائزة أفضل لاعب فى مباراة مصر والمغرب
نشر الاتحاد الافريقى لكرة القدم “الكاف”، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى “تويتر”، فيديو تسلم محمود عبد المنعم “كهربا”، مهاجم المنتخب الوطنى، جائزة ...Mon, 30 Jan 2017 10:42:43 GMT
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قابيل : مصر تتطلع لاستمرار التعاون مع الاتحاد الأوروبىMon, 30 Jan 2017 09:46:28 GMT