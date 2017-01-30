أجاب أعضاء فريق بعثة New Horizons عن أسئلة مشتركين في صفحتهم على الفيسبوك حول مستقبل المحطة. وإليكم رؤوس أقلام عن ذلك النقاش.

تقع New Horizons الآن في حزام كايبر على بعد 1.6 مليار كيلومتر خلف مدار بلوتو. وتمتلئ هذه المنطقة المبتعدة عن المجموعة الشمسية بأجسام فضائية جليدية ستدرسها المحطة التي تعتبر الجسم الفضائي الصناعي الوحيد في ذلك الإقليم.

ومن المتوقع أن تصل المحطة إلى جسم 2014 MU69 الفضائي بحلول 1 يناير/كانون الثاني عام 2019. ويبلغ قطر هذا الجسم الفضائي 45 كيلومترا ويختلف عن غيره من الأجسام الفضائية الواقعة في حزام كايبر بمداره الغريب الذي يدل على نشوء هذا الجسم خلال مراحل مبكرة من تشكل المجموعة الشمسية.

وتتوفر كمية كافية من الوقود على متن المحطة ويعتقد العلماء أن المولد الكهروحراري المركب على المحطة والذي يعمل بعناصر مشعة سيواصل عمله حتى أواسط العقد الثالث من الألفية الثانية (أعوام 2030). وعند وصول New Horizons إلى 2014 MU69 ستحتاج إشارة المحطة إلى ست ساعات للوصول إلى الأرض ولهذا سترسل إشارات التحكم إلى المحطة بشكل مبكر.

وقد دارت محطة New Horizons على أقل مسافة ممكنة من كوكب بلوتو في 14 يوليو/تموز عام 2015. وتلخصت مهمتها الرئيسية في دراسة ذلك الكوكب القزم وقمره كارون. وسبق أن التقطت المحطة صورة لكوكب كواوار القزم الواقع في حزام كايبر ويقدر قطره بـ1260 كيلومترا ما يقل عن نصف قطر بلوتو تقريبا.