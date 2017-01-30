يرعى خادم الحرمين الشريفين الملك “سلمان بن عبدالعزيز آل سعود”، بعد غدٍ الأربعاء، حفل افتتاح المهرجان الوطني للتراث والثقافة “الجنادرية 31”، الذي تنظّمه وزارة الحرس الوطني، ويتخلله سباق الهجن السنوي الكبير.

قال الأمير “متعب بن عبد الله بن عبدالعزيز” وزير الحرس الوطني رئيس اللجنة العُليا للمهرجان، إن المهرجان يعد مصدر فخرٍ واعتزازٍ لمنتسبي وزارة الحرس الوطني ولجميع العاملين بالمهرجان، وذلك وفقًا لصحيفة “سبق السعودية”.

وأضاف أن متابعة الملك سلمان الدائمة واهتمامه المتواصل بالمهرجان منذ انطلاقته تشكل دعمًا لمسيرة الثقافة والتراث والإبداع في المملكة.

ورحّب الأمير متعب بن عبد الله بضيوف المهرجان، كما رحّب بمشاركة جمهورية مصر؛ ضيف شرف المهرجان لهذا العام، بوصفها إحدى إضافات المهرجان الوطني هذا العام، التي يتم خلالها التعرُّف على ثقافات وتراث الدول الشقيقة والصديقة، وامتدادًا للتقليد الذي ينهجه المهرجان سنويًا.