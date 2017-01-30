إنشاء قاعدة فضائية دائمة على المريخ هو أمر سابق لأوانه وغال جدا. لذلك يجب التركيز على إنشاء قاعدة على القمر باستخدام طابعات ثلاثية الأبعاد.

جاء ذلك في بيان صدر عن شركة “لافوتشكين” الروسية المتخصصة في تصنيع الأجهزة الفضائية المستخدمة لتحقيق الرحلات الفضائية البعيدة. وقد قدمت الشركة وجهة النظر هذه في اجتماع نظر في موضوع التقنيات الفضائية وبدأت أعماله يوم 24 يناير/ كانون الثاني في أكاديمية العلوم الروسية.

وجاء في تقرير قدمته الشركة في الاجتماع المذكور: “أننا نعتبر أن إنشاء قاعدة فضائية دائمة على القمر يمكن أن يشكل أساسا لاستيطان الفضاء البعيد وتحقيق رحلات فضائية إلى كواكب أخرى ، بما في ذلك المريخ. أما إنشاء قاعدة فضائية في المريخ فليس له مستقبل ، إذ أن ضمان أمان أفراد الطاقم هناك يعتبر أمرا أكثر تعقيدا مقارنة بمهمة تهيئة الظروف المناسبة لإقامة رواد الفضاء على القمر. لذلك فإننا نعتقد أن المشاركة في تحقيق رحلات فضائية مأهولة إلى المريخ مرتبطة بإنفاق أموال باهظة ستصرف عبثا ويمكن ألا تجلب النتيجة المرغوب فيها”.

واقترح خبراء الشركة أن تُنشأ قاعدة قمرية تحت سطح القمر أو بواسطة تربة القمر باستخدام طابعات ثلاثية الأبعاد. أما بناء منشآت ومختبرات فيمكن أن يتحقق بواسطة وسائل أوتوماتيكية قبل أن يحضر إليها أفراد طاقم القاعدة.