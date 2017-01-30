أدان وزيرالخارجية الألماني الجديد زيجمار جابريل اليوم الاثنين الهجوم الإرهابي الذي استهدف الليلة الماضية مسجدا داخل المركز الإسلامي بمقاطعة كيبيك الكندية ؛ مما أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 8 آخرين.

وقال جابريل - في بيان نشرته الخارجية الألمانية - “إننا ندين بأشد العبارات العمل الإرهابي الذي استهدف مسلمين داخل أحد المساجد بمقاطعة كيبيك الكندية”.

وأضاف “إن العمل الإرهابي استهدف قلب الأمة واستهدف قيم التسامح والأديان والتنوع وكافة المعتقدات”..مؤكدا على أن ألمانيا وكندا متضامنتان معا فى مكافحة الإرهاب..ومشددا على ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة ورادعة ضد كل من يستهدف الأمن والسلام الاجتماعي.

وعلى صعيد متصل .. أدان ستيفن سيبرت المتحدث باسم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم هجوم كيبيك والذي وصفه ب”الحقير”.

وقال سيبرت - حسبما ذكرت شبكة “إيه بي سي” الأمريكية - إن ميركل أصيبت بصدمة شديدة إثر السماع بخبر إطلاق النار على المركز الإسلامي أثناء إقامة الصلوات أمس الأحد.

وأضاف سيبرت “إذا أراد القتلة أن يقسموا الأفراد ذوي العقائد المختلفة أو يضعوهم في مواجهة أمام بعضهم البعض، فلا يجب أن ينجحوا في ذلك ولن ينجحوا ، نقف في حالة حداد إلى جانب المجتمع المسلم في كيبك”.

يذكر أن السلطات الكندية كانت قد أعلنت إلقاء القبض على شخصين على خلفية حادث إطلاق النار على القسم المخصص للرجال بالمركز الإسلامي الكائن بمنطقة سانت فوى ، فيما وصف رئيس وزراء البلاد جاستين ترودو الحادث بالإرهابي.