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الإثنين 30 يناير 2017 01:07 مساءً
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مسح شامل في المنيا لمواجهة فيروس سي
مرضي فيروس سي

مسح شامل في المنيا لمواجهة فيروس سي

الإثنين، 30 يناير 2017 01:50 م
كتب - عبد الرحمن دياب

أكد اللواء عصام البديوي، محافظ المنيا، أن وزارة الصحة، تعمل بشكل جاد على إجراء مسح شامل لأهالي المحافظة للكشف عن المصابين بفيروس “سي”، موضحا أنه تقرر عمل المسح في مركزين من كل قرية أسبوعيًا حتى يتم إعلان المنيا خالية من فيروس “سي”، خلال شهر يونيو المقبل.

وقال خلال حواره ببرنامج “صباحك مصري” على فضائية “إم بي سي مصر 2”، اليوم الإثنين إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة موجودة في مصر منذ زمن وكنا نحقق نجاحات كبيرة فيه وحاليا نحتاج تنظيم عمل هذه المشروعات حتى يتحقق الهدف الاقتصادي منها ويعود بالنفع على المواطنين.

وشدد على أن الدولة تدعم الشباب لتغيير ثقافة العمل الحكومي ويتجه نحو المشروعات الخاصة من خلال الحصول على قروض ميسرة لدفع عجلة الإنتاج.

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