طالب المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، رؤساء الأحياء ومسئولي مديرية التموين بالقاهرة، بتوفير السلع للمواطنين بأسعار مدعمة في مختلف الأحياء، لمواجهة جشع التجار

وقال المحافظ لـ”إبراهيم عسقلاني” مدير مديرية التموين بالقاهرة: “مفتش التموين بيشتغل موظف، بيجى الساعة 2 الظهر بيستنى الأتوبيس وبيروح، المفروض تقسم المفتشين شيفتات لتنظيم الحملات التفتيشية”.

ورد مدير مديرية التموين على محافظ القاهرة، خلال انعقاد اجتماع المجلس التنفيذي، قائلا: “احنا بنقسم الناس شيفتات فعلًا”، فقال له المحافظ: “الحقيقة الكلام ده مبيحصلش، أنا جاتلي شكوى من شرطة مباحث التموين بعدم وجود حملات تموينية”.

وشدد المحافظ على ضرورة البدء في تقسيم المفتشين إلى شيفتات لشن حملات على مدار 24 ساعة.

وطالب مديرية الطب البيطري، بالتنسيق مع الأحياء لشن حملات للكشف عن اللحوم التي تباع بالسيارات الموجودة بالميادين والتي تبيع بأسعار مدعمة للمواطنين، بالإضافة إلى التأكد من حقيقة الشعارات الموجودة على هذه السيارات، سواء كانت شعارات محافظة القاهرة أو القوات المسلحة أو وزارة الزراعة.