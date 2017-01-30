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لافروف: ندعم مبادرة أمريكا لإنشاء مناطق آمنة للاجئين بسوريا
وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف

لافروف: ندعم مبادرة أمريكا لإنشاء مناطق آمنة للاجئين بسوريا

الإثنين، 30 يناير 2017 01:46 م
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قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إن روسيا قد تدعم المبادرة الأمريكية لإنشاء ما يسمى بـ “مناطق آمنة للاجئين في سوريا”.

وأضاف لافروف أن الخطة تتطلب تعاون وثيق مع الأمم المتحدة وموافقة من حكومة الرئيس السوري بشار الأسد، وذلك وفقًا لخبر عاجل لشبكة “روسيا اليوم” الروسية باللغة الإنجليزية.

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