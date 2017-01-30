قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إن روسيا قد تدعم المبادرة الأمريكية لإنشاء ما يسمى بـ “مناطق آمنة للاجئين في سوريا”.

وأضاف لافروف أن الخطة تتطلب تعاون وثيق مع الأمم المتحدة وموافقة من حكومة الرئيس السوري بشار الأسد، وذلك وفقًا لخبر عاجل لشبكة “روسيا اليوم” الروسية باللغة الإنجليزية.