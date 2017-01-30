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إلغاء 9 رحلات جوية بالمطار لقلة أعداد الركاب
مطار القاهرة‎

إلغاء 9 رحلات جوية بالمطار لقلة أعداد الركاب

الإثنين، 30 يناير 2017 01:37 م
متابعات

تلقت سلطات مطار القاهرة الدولي ٩ إخطارات من شركات الطيران، تفيد إلغاء إقلاع ٩ رحلات طيران دولية لعدم جدوها اقتصاديا ولقلة الركاب .

صرحت مصادر ملاحية بالمطار  أن شركة النيل للطيران أرسلت 3 إخطارات بالغاء رحلتها 183 المتجهة إلي الجوفة، و113 و103 المتجهة إلي ينبع، كما ألغت الخطوط السودانية رحلتها 103 المتجهة إلي الخرطوم لعدم جدوها اقتصاديا لقلة الركاب .

وأشارات المصادر إلي أن الشركة المصرية العالمية، أرسلت 4 إخطارات بالغاء رحلتها 420 المتجهة إلي البحرين، و486 المتجهة إلي القصيم، و104 المتجهة إلي الطائف، و112 و106 المتجهة إلي ينبع لعدم جدوها اقتصاديا .

وأوضحت المصادر أنه تم التنسيق بين سلطات المطار ومكاتب الطيران لسفر الركاب علي رحلات طيران دولية اخري .

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