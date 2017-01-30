إعلامية عن اقتحام سيدة لموكب السيسي: ياريت نعرف الفرق بين الحقيقي والمزيف

رفضت الإعلامية دينا يحيى، إعتقاد البعض بأن مشهد سيدة أسوان مع الرئيس عبد الفتاح السيسي وإقتحامها للموكب الرئاسي ما هو إلا تمثيلية.

وقالت في برنامجها “صباحك عندنا” المذاع علي شاشة “المحور” صباح اليوم الاثنين إنه “لو مشهد سيدة أسوان مع السيسي تمثيل ماتنسوش تدوها الأوسكار، لان محدش شاف المشهد ولم تبكِ عيناه”.

وأردفت أن السيدة العجوز إستطاعت إختراق الموكب لأنها تتصرف بفطرتها ولأنها “غلبانة”، مضيفًة: “ياريت نعرف الفرق بين الحقيقي والمزيف”.