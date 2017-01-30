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"سيدة أسوان" تصل القاهرة للعلاج بعد عرض شكواها على السيسي
السيسي يصافح مجموعة من المواطنين

"سيدة أسوان" تصل القاهرة للعلاج بعد عرض شكواها على السيسي

الإثنين، 30 يناير 2017 01:39 م
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استقبل مطار القاهرة الدولي صباح اليوم الاثنين مطلعة مصطفي ، وهي السيدة التي استوقفت موكب الرئيس السيسي لتشتكي له من سوء العلاج، وطالبته ببحث شكواها لعلاج ذراعها .

صرحت مصادر طبية بالمطار ان سلطات الإسعاف تلقت إشارة من قائد الطائرة المصرية القادمة من اسوان ، افادت بوصول مطلعة مصطفي ، السيدة الشهيرة التي استوقفت موكب الرئيس السيسي بأسوان ، وقامت سلطات الحجر الطبي برئاسة الدكتور مدحت قنديل مدير الحجر الصحي بالمطار بانهاء اجراءات وصولها ، وتم استدعاء سيارة اسعاف ونقل مطلعة مصطفي الي مستشفي. داو الشفا لاستكمال علاجعها .

وكانت السيدة استوقفت موكب الرئيس السيىسى خلال جولته فى شوارع أسوان، لكى تعرض شكواه ، وسقاها السيسى المياه بعد ان لاحظ الاجهاد عليها، خلال سردها لشكوتها الخاصة بعلاجها ، حيث اوضحت له انها ترددت على كل المسئولين، وقالت محدش هيجبلى حقى غيرك، وخوفونى انى اقابلك قالو هيضروبكى بالنار قلت لهم السيسى مش بيضرب شعبه بالنار، واهه خدنى فى حضنه ومضربنيش بالنار .

واحتضنها الرئيس السيسى قائلا متخفيش ، وقالت له السيدة انت أول رئيس يحافظ على شرف المرآة المصرية، وانت شرفتنا، فرد عليها الرئيس انا ليا الشرف، وطالبها الرئيس بورقها لبحث مشكلتها، موجها ببحث وحل مشكلتها، ورددت السيدة هتافات بالدعاء له .

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