"سيدة أسوان" تصل القاهرة للعلاج بعد عرض شكواها على السيسيالإثنين، 30 يناير 2017 01:39 م
استقبل مطار القاهرة الدولي صباح اليوم الاثنين مطلعة مصطفي ، وهي السيدة التي استوقفت موكب الرئيس السيسي لتشتكي له من سوء العلاج، وطالبته ببحث شكواها لعلاج ذراعها .
صرحت مصادر طبية بالمطار ان سلطات الإسعاف تلقت إشارة من قائد الطائرة المصرية القادمة من اسوان ، افادت بوصول مطلعة مصطفي ، السيدة الشهيرة التي استوقفت موكب الرئيس السيسي بأسوان ، وقامت سلطات الحجر الطبي برئاسة الدكتور مدحت قنديل مدير الحجر الصحي بالمطار بانهاء اجراءات وصولها ، وتم استدعاء سيارة اسعاف ونقل مطلعة مصطفي الي مستشفي. داو الشفا لاستكمال علاجعها .
وكانت السيدة استوقفت موكب الرئيس السيىسى خلال جولته فى شوارع أسوان، لكى تعرض شكواه ، وسقاها السيسى المياه بعد ان لاحظ الاجهاد عليها، خلال سردها لشكوتها الخاصة بعلاجها ، حيث اوضحت له انها ترددت على كل المسئولين، وقالت محدش هيجبلى حقى غيرك، وخوفونى انى اقابلك قالو هيضروبكى بالنار قلت لهم السيسى مش بيضرب شعبه بالنار، واهه خدنى فى حضنه ومضربنيش بالنار .
واحتضنها الرئيس السيسى قائلا متخفيش ، وقالت له السيدة انت أول رئيس يحافظ على شرف المرآة المصرية، وانت شرفتنا، فرد عليها الرئيس انا ليا الشرف، وطالبها الرئيس بورقها لبحث مشكلتها، موجها ببحث وحل مشكلتها، ورددت السيدة هتافات بالدعاء له .
-
السعودية توقف عقود العمل للوافدين على مهن بيع وشراء وصيانة الجوالاتMon, 30 Jan 2017 08:58:04 GMT
-
الإنتربول الأردني يعتقل "مختلس" المليار دولارMon, 30 Jan 2017 11:14:19 GMT
-
نوال الزغبي تسرق الأنظار من عروس بطلّة سوداء ساحرة.. شاهد
تألقت النجمة اللبنانية نوال الزغبي في حفل زفاف خاص أحيته، وكانت حريصة على استعراض إطلالتها من الحفل بصورة شاركتها مع الفانز عبر أنستجرام. النجمة الذهبية فاحت أنوثة ...Mon, 30 Jan 2017 11:14:19 GMT
-
طموحات مصرية لإستعادة النفوذ الاقتصادي بدول غرب أفريقيا
يواجه المصريون منافسة قوية للحفاظ على بوابتهم الوحيدة للعبور لدول غرب إفريقيا عبر كوت ديفوار وانتزاع نصيبهم من خريطتها الاستثمارية ، بل يواجهون منافسة أيضا لفتح ...Mon, 30 Jan 2017 10:29:28 GMT
-
عامل يقتل والدته لشكه في سلوكها بالهرم
تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، اليوم الإثنين، من كشف غموض مقتل ربة منزل، بعدة طعنات بالهرم، وتم إخطار اللواء هشام العراقي، مدير الأمن، بالواقعة. تلقت قوات مباحث ...Mon, 30 Jan 2017 10:59:03 GMT
-
إغلاق صيدلية فى الإسكندرية لتخزينها 426 ألف عبوة دواء
داهمت شرطة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، إحدى الصيدليات الشهيرة بمنطقة سيدي بشر قبلي تستخدم كمخزن غير مرخص لتخزين ...Mon, 30 Jan 2017 10:59:03 GMT
-
بالفيديو.. سمير زاهر: فوز الفراعنة على المغرب رفع الروح المعنوية للشعب
أكد سمير زاهر، رئيس اتحاد الكرة الاسبق، أن فرحة الفوز على منتخب المغرب لها طابع خاص؛ لأنها لم تتكرر منذ عام 1986، مشيرا إلى أن فوز مصر بكأس الأمم الأفريقية خلال الوقت ...Mon, 30 Jan 2017 10:16:13 GMT
-
كواليس حصول كهربا على جائزة أفضل لاعب فى مباراة مصر والمغرب
نشر الاتحاد الافريقى لكرة القدم “الكاف”، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى “تويتر”، فيديو تسلم محمود عبد المنعم “كهربا”، مهاجم المنتخب الوطنى، جائزة ...Mon, 30 Jan 2017 10:42:43 GMT
-
قابيل : مصر تتطلع لاستمرار التعاون مع الاتحاد الأوروبىMon, 30 Jan 2017 09:46:28 GMT