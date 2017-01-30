بدأت السفارة البريطانية بالقاهرة بالمشاركة مع مجموعة من الخبراء العالميين من مجموعة دليفري أسوسيتس Delivery Associates اليوم الاثنين ورشة عمل حول التعليم.

تجمع ورشة العمل عددا من المفكرين العالميين والمصريين في مجال التعليم لتحديد فرص جديدة لتقوية تعليم الأطفال المبكر، وتدريب المعلمين، ودور الفاعلين من غير الدول في مجال التعليم.

تعتبر المملكة المتحدة “أمة التعليم” بالنسبة لمصر، بعدد منح دراسية لمئات طلبة الماجستير وباحثي الدكتوراة المصريين، وبرامج لتدريب 300 ألف معلم من خلال المجلس الثقافي البريطاني. ويهدف هذا الحدث الجديد إلى اكتشاف أفكار جديدة و بناء إجماع في مصر حول الطريق الذي يقود إلى تعليم على طراز عالمي للأطفال المصريين. وتعد ديليفري أسوسيتس هي مجموعة استشارات قائدة في مجال القطاع العام تركز على تنفيذ إصلاحات على نطاق واسع وتأسيس وحدات لتنفيذ الإصلاح.

يحضر الندوة عدد من الخبراء المختلفين في قطاع التعليم المصري بما فيهم وزارة التربية والتعليم، والمنظمات الأهلية، المنظمات الدولية المعنية مثل اليونيسيف، ومراكز بحثية وأكاديمية، وخبراء بريطانيين في مجال التعليم.

وقال السفير البريطاني بالقاهرة، السيد جون كاسن: ” ان المملكة المتحدة هي شريك مصر المثالي في مجال التعليم، ونريد أن نساعد على تحفيز النقاش ووضع مقترحات إصلاح التعليم لتطوير مدارس مصر، ونحن فخورون أن العديد من الخبراء البريطانيين والمصريين يعملون معا لمواجهة التحديات التي تواجه مصر خصوصا ما يتعلق منها بتعليم الأطفال المبكر”.

وصرحت الخبيرة بمؤسسة دليفري أسوسيتس، زهيرة سومار: ” ان ديليفري أسوسيتس هي هيئة استشارات رائدة في مجال القطاع العام وهي تلتزم بتحويل نوعية النظم المتبعة وقيادة تحسينات طموحة لما يمكن أن ينتجه المواطنون. ونحن كنا وما زلنا ملتزمين بالشراكة مع الحكومة البريطانية ووزارة الخارجية البريطانية لدعم عملهم في مجال التعليم في مصر”.‎