الزراعة: ضبط 18 طنا و729 كيلو من اللحوم الفاسدة بالجيزةالإثنين، 30 يناير 2017 11:59 ص
مكنت الحملات الرقابية التي شنتها مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، بالتنسيق مع شرطةتت مباحث التموين، من ضبط حوالي 18 طنا و729 كيلو من مصنعات ومقطعات اللحوم والدواجن ومقطعات كبدة فاسدة ودهون حيوانية غير صالحة للاستخدام الأدمي، داخل عدد من المحلات للمجمدات بمناطق مختلفة في المحافظة.
وقالت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في بيان لها اليوم، إنه تم تحرير 12 محضرا خلال الفترة من 10 إلى 22 يناير الجاري، حيث تم التحفظ على كميات اللحوم المضبوطة، وعرض الأمر على النيابة لاتخاذ إجراءاتها في هذا الشأن.
وأشارت الوزارة إلى أن ذلك يأتي تنفيذا لتعليمات الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، للهيئة العامة للخدمات البيطرية بتشديد عمليات الرقابة على أسواق بيع وتداول اللحوم والمجازر، وضبط أية مخالفات، قد تضر بصحة المواطنين، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية ومباحث التموين بكافة المحافظات.
وأكد البيان حرص الوزارة على صحة المواطنين، وتأمين حصولهم على الغذاء الصحي والآمن، مشيرا إلى أن الحملات تشمل أيضا متابعة الثلاجات وأماكن عرض وحفظ وتداول المنتجات الغذائية، فضلا عن الإشراف على جميع الأغذية واللحوم والدواجن الموردة للمستشفيات، حرصا على سلامة المواطنين، وتأمين غذائهم.
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