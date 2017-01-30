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الإثنين 30 يناير 2017 11:00 صباحاً
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بالفيديو.. سمير زاهر: فوز الفراعنة على المغرب رفع الروح المعنوية للشعب
سمير زاهر

بالفيديو.. سمير زاهر: فوز الفراعنة على المغرب رفع الروح المعنوية للشعب

الإثنين، 30 يناير 2017 11:59 ص
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أكد سمير زاهر، رئيس اتحاد الكرة الاسبق، أن فرحة الفوز على منتخب المغرب لها طابع خاص؛ لأنها لم تتكرر منذ عام 1986، مشيرا إلى أن فوز مصر بكأس الأمم الأفريقية خلال الوقت الحالي يساوي الكثير بالنسبة للمواطنين الذين يحتاجون لانتصارات ترفع من روحهم المعنوية.

وأضاف “زاهر”، في مداخلة هاتفية ببرنامج “صباحك عندنا” على فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الإثنين، أن مباراة مصر المقبلة مع بوركينافاسو في الدور قبل النهائي للبطولة ستكون صعبة، ولكن الإصرار لدى المدير الفني، ولاعبي المنتخب الوطني والروح المعنوية المرتفعة ستساهم في الفوز بالمباراة.



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