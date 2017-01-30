هاجمت النجمة والمطربة الأمريكية الشهيرة ريهانا، الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب، وذلك بسبب قراراته الأخيرة بمنع المهاجرين المسلمين من دخول أمريكا.

المطربة العالمية علقت على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قائلة : إن هذه القرارات مقززة وأن أمريكا تُدّمر أمام أعين الجميع واصفة دونالد ترامب بأنه خنزير وغير أخلاقى.

وكان عدد كبير من نجوم هوليوود قد أعلنوا معارضتهم لهذه القرارات التي اتخذها ترامب، وأكدوا دعمهم للمهاجرين، ومنهم مايلى سايروس، والنجمة سيا، والنجمة صوفيا بوش، والممثل الأمريكى من أصول هندية كال بين.

والجدير بالذكر أن قرارات دونالد ترامب، تقوم على تعليق إسناد تأشيرات دخول أمريكا لمواطنى 7 دول إسلامية وهى إيران والعراق وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن لمدة 90 يوما.