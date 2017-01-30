ترامب: لا يمكننا السماح بما يتعرض له المسيحيون في الشرق الأوسط

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: “إن الولايات المتحدة لا يمكنها السماح بما يتعرض له المسيحيون في الشرق الأوسط”.

وكتب ترامب، في تغريدة على حسابه الشخصي على موقع التدوين القصير “تويتر”، “يتم إعدام المسيحيين في الشرق الأوسط بأعداد كبيرة”.

وأضاف “نحن (الولايات المتحدة) لا يمكننا أن نسمح لهذا الرعب بأن يستمر”.