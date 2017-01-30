 Moheet on google
الإثنين 30 يناير 2017 10:58 صباحاً
روابط سريعة
ترامب: لا يمكننا السماح بما يتعرض له المسيحيون في الشرق الأوسط
ترامب

ترامب: لا يمكننا السماح بما يتعرض له المسيحيون في الشرق الأوسط

الإثنين، 30 يناير 2017 11:58 ص
متابعات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: “إن الولايات المتحدة لا يمكنها السماح بما يتعرض له المسيحيون في الشرق الأوسط”.

وكتب ترامب، في تغريدة على حسابه الشخصي على موقع التدوين القصير “تويتر”، “يتم إعدام المسيحيين في الشرق الأوسط بأعداد كبيرة”.

وأضاف “نحن (الولايات المتحدة) لا يمكننا أن نسمح لهذا الرعب بأن يستمر”.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3