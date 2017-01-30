وجهت الطفلة البحرينية حلا الترك رسالة لوالدها محمد الترك بعد أن قضت وزارة العدل والشئون الإسلامية بالبحرين بحق والدتها السيدة منى السابر طليقة محمد الترك في حضانتها هي وأشقائها.

حلا عبرت في رسالتها عن شدة حبها لوالدها، بقولها: “والدي الحبيب، إليك أهدي هذه الكلمات، يا من أنت أغلى من نفسي التي بين جوانحي، وأحبّ إليّ من روحي التي تسري في جسدي، يا من أجد عنده سعة الصدر ولين الجانب… تغمرني بحنانك، فتزرعني في حدائق قلبك، تحرسني بعيونك، وتحميني من نوائب الدهر وأوجاعه”.

وقد صدر حكم ينص على حق السيدة منى السابر رسميًا بضم حضانة اولادها حلا، عبدالله، ومحمد، ، فضلاً عن دفع محمد الترك نفقة للأولاد 600 دينار، وكذلك تسليمه الأوراق الثبوتية جميعاً لوالدتهم.