قال مسئولون عسكريون في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين إن بيونج يانج بصدد إطلاق صاروخ موسدان الباليستي متوسط المدى بدلا من صاروخ طويل المدى لكونها لا زالت تفتقر للتكنولوجيا ذات الصلة.

ونقلت وكالة أنباء “يونهاب” الكورية الجنوبية عن مسئول بوزارة الدفاع في سول قوله: “لا توجد علامات تشير لإطلاق وشيك لصاروخ باليستي بعيد المدى عابر للقارات من طراز (أي سي بي إم) من قبل كوريا الشمالية، إلا أننا نراقب عن كثب أي أنشطة عسكرية جديدة في كوريا الشمالية، حيث أنها يمكن أن تطلق صاروخا من نفس الطراز في أي وقت في حال أصدر الرئيس كيم جونج أون أمرا بذلك”.

ويذكر أن كوريا الشمالية كانت قد أعلنت في هذا العام بأنها جاهزة لإطلاق صاروخ من طراز (أي سي بي إم). ففي خطابه بمناسبة السنة الجديدة، قال الزعيم كيم إن بلاده دخلت في المرحلة النهائية من التحضيرات لاختبار إطلاق صاروخ من طراز (أي سي بي إم)، وذلك في تهديد واضح بأنها على وشك تطوير صاروخ مزود بأسلحة نووية قادرة على ضرب الولايات المتحدة.

وكانت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة قد توافرت لديهما مؤشرات تفيد بأن كوريا الشمالية نصبت صاروخين على منصات متحركة وهو ما يشير إلى أن التجربة قد تتم في وقت أقرب مما كان متوقعا.

إلا أن وزارة الدفاع الكورية فسرت الخطوة بأنها جزء من جهود الشمال لجذب الاهتمام من جانب الإدارة الأمريكية الجديدة .. وأضافت “أن أي إطلاق من الممكن أن يهدف إلى إتقان المعرفة المرتبطة بصاروخ موسدان”.

ويذكر أن بيونج يانج اختبرت إطلاق 8 صواريخ موسدان خلال الفترة من أبريل حتى أكتوبر الماضيين.