واصل الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عقد اجتماعاته مع قيادات الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمتابعة تنفيذ المشروعات فى أكبر خطة استثمارية بالمدن الجديدة، حيث تم استعراض الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات وعلى رأسها مدارس النيل بالمدن الجديدة.

ومن جانبه قال الدكتور مصطفى مدبولى: يوجد حتى الآن 20 موقعًا مقترحًا لإنشاء مدارس النيل بمدن (القاهرة الجديدة – الشيخ زايد – 6 أكتوبر – العبور – أسوان الجديدة – العاشر من رمضان – أسيوط الجديدة – السادات – 15 مايو – دمياط الجديدة – بنى سويف الجديدة – الشروق – بدر – برج العرب الجديدة).

وأضاف الوزير: تم التنسيق مع المركز القومى لبحوث البناء والإسكان وشركة المقاولون العرب للبدء فى التنفيذ طبقًا لما يلى، أولًا تنفيذ 14 مدرسة بالنموذج السابق تنفيذه بمدينة العبور، موزعة كالتالى (مدرستين بمدينة 6 أكتوبر – مدرستين بمدينة القاهرة الجديدة – مدرستين بمدينة دمياط الجديدة – مدرستين بمدينة العاشر من رمضان – مدرسة بمدينة الشروق – مدرسة بمدينة السادات – مدرسة بمدينة بدر – مدرسة بمدينة 15 مايو)، وثانيًا تنفيذ 3 مدارس بالنموذج السابق تنفيذه بمدينة 6 أكتوبر، موزعة كالتالى (مدرسة بمدينة الشيخ زايد – مدرسة بمدينة برج العرب الجديدة – مدرسة بمدينة العبور)، وثالثًا تنفيذ مدرستين بالنموذج السابق تنفيذه بمدينة المنيا، فى مدينتى أسيوط الجديدة، وبنى سويف الجديدة، ورابعًا تنفيذ مدرسة بالنموذج السابق تنفيذه بمدينة قنا، فى مدينة أسوان الجديدة.

وأكد مدبولى أنه يجرى مراجعة الرسومات والمقايسة والقيمة التقديرية للأعمال المقدمة من الشركة لعرضها على مجلس الوزراء، وهناك تنسيق تام مع مسئولى صندوق تطوير التعليم، ووحدة شهادة النيل.