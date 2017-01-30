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إخلاء سبيل المخرج خالد يوسف
خالد يوسف

إخلاء سبيل المخرج خالد يوسف

الإثنين، 30 يناير 2017 11:48 ص

قررت نيابة شرق القاهرة إخلاء سبيل المخرج والنائب البرلماني خالد يوسف بالضمان الشخصي بعد حبسه بساعات للقبض عليه وبحيازته عقار «زانكس».

يُذكر أنه أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب رحلة مصر للطيران المتجهة إلى باريس صباح الأحد 29 يناير، كشف جهاز فحص الحقائب عن أجسام معتمة داخل حقيبة البرلماني خالد يوسف، وتبين وجود 100 قرص من مخدر «زانكس».

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