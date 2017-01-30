محمد هنيدي: "3 ما بيكبروش في مصر أنا والحضري والهضبة".. ويسرا ترد: "وأنا"

هنأ الفنان محمد هنيدي، الشعب المصري والمنتخب الوطني بعد فوزه على المغرب بهدف مقابل لا شيء في بطولة كأس الأمم الإفريقية والتي تقام حاليا بالجابون.

وقال “هنيدي”، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “تلاتة مابيكبروش في مصر، عمرو دياب والحضري وهنيدي، مبروك لمصر”.

فيما أعادت الفنانة يسرا نشر تغريدة “هنيدي”، وعلقت عليها قائلة: “وأنا”.