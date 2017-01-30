مسيرات تضامنية بكندا عقب هجوم مسلح على أحد المساجد

أعلن رئيس وزراء مقاطعة كيبك الكندية فيليب كويلارد تنظيم العديد من المسيرات التضامنية اليوم الاثنين بأنحاء المقاطعة يعبر خلالها السكان عن اشمئزازهم من الهجوم الذي استهدف مسجدا بالمقاطعة ، وأسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 8 آخرين .

وقال كويلارد - حسبما ذكرت شبكة “إيه بي سي” الأمريكية: “إن الإرهاب ضرب كيبك مثلما فعل في عدة بقاع بالعالم، متابعا أن ما حدث كان جريمة قتل ضد مجتمعا بعينه، إلا أنه رفض الحديث عن الدافع وراء الهجوم قبل أن يتم التوصل إليه”.

وكان ريجيس ليبام عمدة مدينة كيبك قد أعرب عن رفضه أن يدفع الأشخاص حياتهم ثمنا لعرقهم أو لونهم، فيما أدان رئيس وزراء البلاد جاستن ترودو الحادث الذي وصفه بالإرهابي .

ويذكر أن السلطات أعلنت إلقاء القبض على شخصين على خلفية حادث إطلاق النار على القسم المخصص للرجال بالمركز الإسلامي الكائن بمنطقة سانت فوى.