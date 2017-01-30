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الإثنين 30 يناير 2017 11:04 صباحاً
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شاهد.. حارس مرمى فولهام يتصدى لركلتي جزاء في 30 ثانية
ماركوس بيتينيلي

شاهد.. حارس مرمى فولهام يتصدى لركلتي جزاء في 30 ثانية

الإثنين، 30 يناير 2017 11:46 ص
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خطف حارس مرمى فريق فولهام، ماركوس بيتينيلي، الأضواء، في المباراة التي جمعت فريقه بضيفه هال سيتي، ضمن دور الـ32 من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي، بتصديه لركلتي جزاء في ظرف 30 ثانية.

واحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لهال سيتي في الدقيقة (87)، إلا أن بيتينيلي تصدى لها ببراعة، قبل أن يعلن الحكم عن ركلة جزاء ثانية للضيوف بعد ثوانٍ من تضييع الركلة الأولى، لكن حارس مرمى فولهام المتألق، تصدى لها بنجاح أيضًا.

تجدر الإشارة إلى أن فريق فولهام الذي ينشط  في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي لكرة القدم، بلغ دور الـ16 لمسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي، باكتساحه هال سيتي بنتيجة (4-1).



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