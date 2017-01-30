افتتح عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية وعماد سامي رئيس مصلحة الضرائب المصرية اليوم ورشة عمل بقطاع التدريب لمأموري الفحص بلا حدود بمصلحة الضرائب المصرية وذلك بالتنسيق والتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).

وأعرب المنير في كلمته التي ألقاها أثناء الافتتاح عن اهتمام وزير المالية ببرامج التدريب ونقل الخبرات الدولية وخاصة في مجال الضرائب الدولية فالهدف الرئيسي هو تطوير الإدارة الضريبية، وتوجه بالشكر إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على تنظيم هذه الورشة وكذلك توجه بالشكر إلى السيد مارتن برجروف المسئول عن برنامج فاحص بلا حدود.

وأكد المنير أن ورشة العمل هذه ستقوم بتدريب فريق إدارة تسعير المعاملات وعدد من مأموري الفحص بمركز كبار الممولين ومأموريات الشركات المساهمة والاستثمار والمهن الحرة على الفحص ودراسة تقرير تسعير المعاملات للوصول للسعر المحايد عن طريق إجراء التحليلات المناسبة والمقارنات اللازمة على شبكة قاعدة بيانات مختصة بتسعير المعاملات الذي من شأنه زيادة الحصيلة الضريبية وزيادة الثقة بين مصلحة الضرائب والممولين والذي ينتج عنه تشجيع الاستثمارات في مصر.

وأضاف نائب وزير المالية للسياسات الضريبية أن هذه الورشة سيتم من خلالها إجراء فحص عملي، والتعرف على كيفية التعامل مع الممولين والإجابة على كافة الأسئلة المطروحة وكيفية الحصول على المعلومات المطلوبة مشيرا أن هذه الورشة هي جزء من برنامج تدريبي سيتم على مدار عام على فترات متقطعة ، لافتا أن هذه الورشة ستفيد العاملين سواء على المستوى الشخصي أو على مستوى العمل الضريبي وسوف يتم كذلك إرسال بعثات للخارج للتعرف على كيفية الفحص الدولي .

وقال عماد سامي رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن هذه البرامج التدريبية ليست فقط تدريب نظري ولكنها تدريب عملي ملامس للواقع يقوم على نقل الخبرات والتفاعل وعرض المقترحات ، حيث ان هذه البرامج تم خلالها الاستعانة بالخبرات الدولية للاستفادة من تجارب الدول الاخرى والمؤسسات الدولية.

كما طالب سامي المتدربين بالتطبيق الفوري لهذه البرامج التدريبية على أرض الواقع و الاستفادة من ورش العمل لإتباع الإجراءات الملائمة للتعامل مع الشركات متعددة الجنسيات.

وتوجه سامي بالشكر إلى كل من وزير المالية ونائب وزير المالية للسياسات الضريبية على مجهوداتهم من أجل تطوير أداء العاملين بمصلحة الضرائب .

وأكد الخبير مارتن برجروف المسئول عن برنامج فاحص بلا حدود أن هدفهم الأساسي هو تقديم الدعم والاستفادة في التعامل مع الشركات متعددة الجنسيات.

ولفت إلى أنه منذ ثلاث سنوات كان هناك العديد من البرامج الاسترشادية ولكن الآن أصبحت هناك مبادرة فعلية على الجانب العملي والتقيمي لتدريب مأموري الضرائب بلا حدود وذلك للدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية .

وأشار مارتن أنه سيكون هناك أربع أو خمس بعثات من المنظمة لعقد مثل هذه الدورات التدريبية في مصر حيث أن التعامل مع الشركات متعددة الجنسيات أمر هام للغاية وله تأثير كبير على الحصيلة الضريبية وبالتالي لابد من التعامل معها بعدالة وبحرص.