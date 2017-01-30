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مليون 500 ألف مصاب في مصر بمرض أقوى من "السرطان"
وزارة الصحة المصرية

مليون 500 ألف مصاب في مصر بمرض أقوى من "السرطان"

الإثنين، 30 يناير 2017 11:54 ص
كتب - عبد الرحمن دياب

كشف إبرام تواضروس، أحد المصابين بمرض ضمور العضلات، عن أن مصر بها مليون و500 ألف مواطن مصابون بمرض ضمور العضلات، لافتا إلى أن هذا المرض أقوى من السرطان.

وأضاف في حواره على شاشة “إكسترا نيوز”، اليوم الإثنين، أن هناك عدم اهتمام من الجهات المعنية بالمرض، مطالبا وزارة الصحة توفير الأدوية بأسعار مخفضة والكراسي المتحركة لتسهيل الانتقال.

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