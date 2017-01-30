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عمرو دياب الأعلى مشاهدة على "يوتيوب" في 2016
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عمرو دياب الأعلى مشاهدة على "يوتيوب" في 2016

الإثنين، 30 يناير 2017 11:43 ص

أعلنت الصفحة الرسمية للفنان عمرو دياب تصدره كشوف المشاهدة على موقع الفيديوهات “يوتيوب” كأكثر مطرب عربي مشاهدة في 2016 بما يقرب من 780 مليون مشاهدة. وجاء في المركز الثاني تامر حسني بـ459 مليون مشاهدة، ثم شيرين عبد الوهاب بـ448 مليونا.

يذكر أن عمرو دياب ينتظر عرض الكليب الجديد لأغنية “معاك قلبى” التى طرحها ضمن ألبومه الأخير “أحلى وأحلى”، والأغنية من كلمات تامر حسين ولحن محمد النادى وتوزيع أسامة الهندى ومهندس صوت حسين بركات.

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