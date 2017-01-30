محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعداديةالإثنين، 30 يناير 2017 11:41 ص
اعتمد المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة اليوم نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2017/2016 بنسبة نجاح بلغت 71,3% حيث تقدم لأداء الامتحان هذا العام 145 ألفا و173 طالبا وطالبة حضر منهم 142 ألفا و507 طلاب وطالبات نجح منهم 101 ألف و674 طالبا وطالبة .
كما اعتمد المحافظ نتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح بلغت 94,2% بحضور (4686) طالبا نجح منهم (4413) طالبا وطالبة ، وبلغت نسبة نجاح الإعدادية المهنية 95,6%حيث نجح 2085 طالبا من إجمالي 2182 طالبا تقدموا للامتحان هذا العام،كما بلغت نسبة النجاح في الإعدادية المهنية للصم وضعاف السمع 100% بنجاح 61 طالبا وطالبة وهم عدد الطلاب الذين حضروا الامتحان ..وبلغت نسبة النجاح للمكفوفين 100% حيث نجح جميع الطلاب الذين تقدموا للامتحان وعددهم 37 طالبا وطالبة.
وجاءت إدارة حلوان التعليمية في المرتبة الأولى حيث بلغت نسبة النجاح بها 95,29% يليها إدارة القاهرة الجديدة التعليمية بنسبة 90,63% ثم إدارة السيدة زينب في المرتبة الثالثة بنسبة 90,12%.
-
الملكة رانيا تغازل زوجها في عيد ميلاده الـ55
غازلت الملكة رانيا العبد الله ملكة الأردن زوجها ملك الأردن عبد الله الثاني في عيد ميلاده الـ55، ووصفته مهنئة بكلمة “سيدنا”، كما هنأت نجلها هاشم بعيد ميلاده أيضًا، ...Mon, 30 Jan 2017 08:58:04 GMT
-
السعودية توقف عقود العمل للوافدين على مهن بيع وشراء وصيانة الجوالاتMon, 30 Jan 2017 08:58:04 GMT
-
بعد تنبؤات السفير البريطانى..السفارة تهنئ المصريين بفوز المنتخب المصري
هنأت السفارة البريطانية بالقاهرة الشعب المصري بفوز المنتخب الوطني لكرة القدم على نظيره المغربي 1-0 وصعوده للدور قبل النهائي لمنافسات كأس الأمم الأفريقية المقامة ...Mon, 30 Jan 2017 08:24:45 GMT
-
بالفيديو .. رجاء الجداوي تطلق "زغرودة" على الهواء احتفالًا بالفوز على المغرب
عبرت الفنانة رجاء الجداوي، عن سعادتها بفوز المنتخب المصري على نظيره المغربي في بطولة كأس الأمم الأفريقية، بإطلاق زغرودة علي الهواء، معلقة قائلة: “مبروك لمصر”. ...Mon, 30 Jan 2017 07:26:17 GMT
-
فضيحة عقار الميدياتور على شاشات السينما الفرنسية
تطرقت المخرجة السينمائية الفرنسية إيمانويل بركوت، في فيلمها الجديد، إلى قضية طبية خطيرة حدثت في الواقع الفرنسي، عرفت بفضيحة عقار الميدياتور، لما سببه من خسائر في ...Mon, 30 Jan 2017 06:33:12 GMT
-
عملية أمريكية ثانية في اليمن تستهدف القاعدة خلال 24 ساعة
عاودت الطائرات الأمريكية بدون طيار عملياتها فجر اليوم الاثنين في اليمن، وذلك بعد نحو 24 ساعة على عملية الإنزال في محافظة البيضاء، حيث هاجمت إحدى الطائرات بدون طيار ...Mon, 30 Jan 2017 06:11:47 GMT
-
اليوم .. منتخب مصر يطير إلى ليبرفيل استعداداً لمواجهة بوركينا فاسو
تقرر أن يسافر المنتخب المصري لكرة القدم إلى العاصمة الجابونية (ليبرفيل) اليوم الإثنين ، في إطار الاستعداد لمباراة بوركينا فاسو في إطار الدور نصف النهائي لبطولة كأس ...Mon, 30 Jan 2017 06:11:47 GMT
-
قيادي بـ"حماس" يكشف عن اتصالات بين حركته وإيران لتقوية العلاقات الثنائية
قال عضو مكتب الشؤون السياسية لحركة “حماس” سامي أبو زهري الأحد، إن اتصالات جرت، مؤخرا، بين حركته وإيران لتقوية العلاقات بين الجانبين. وأضاف أبو زهري، خلال مؤتمر ...Mon, 30 Jan 2017 05:56:24 GMT
-
الكويت تنفي اتهامات باجتزاء أرض عراقية
نفي نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله الأحد، اتهامات وجهت لبلاده أنها اجتزأت أرضا عراقية من “خور عبدالله” الحدودي بين البلدين. جاء ذلك خلال تصريح صحفي، ...Mon, 30 Jan 2017 05:39:27 GMT