اعتمد المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة اليوم نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2017/2016 بنسبة نجاح بلغت 71,3% حيث تقدم لأداء الامتحان هذا العام 145 ألفا و173 طالبا وطالبة حضر منهم 142 ألفا و507 طلاب وطالبات نجح منهم 101 ألف و674 طالبا وطالبة .

كما اعتمد المحافظ نتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح بلغت 94,2% بحضور (4686) طالبا نجح منهم (4413) طالبا وطالبة ، وبلغت نسبة نجاح الإعدادية المهنية 95,6%حيث نجح 2085 طالبا من إجمالي 2182 طالبا تقدموا للامتحان هذا العام،كما بلغت نسبة النجاح في الإعدادية المهنية للصم وضعاف السمع 100% بنجاح 61 طالبا وطالبة وهم عدد الطلاب الذين حضروا الامتحان ..وبلغت نسبة النجاح للمكفوفين 100% حيث نجح جميع الطلاب الذين تقدموا للامتحان وعددهم 37 طالبا وطالبة.

وجاءت إدارة حلوان التعليمية في المرتبة الأولى حيث بلغت نسبة النجاح بها 95,29% يليها إدارة القاهرة الجديدة التعليمية بنسبة 90,63% ثم إدارة السيدة زينب في المرتبة الثالثة بنسبة 90,12%.