 Moheet on google
الإثنين 30 يناير 2017 10:56 صباحاً
روابط سريعة
بالفيديو.. أمينة خليل: «بنزل السوبر ماركت بالبيجامة»
أمينة خليل

بالفيديو.. أمينة خليل: «بنزل السوبر ماركت بالبيجامة»

الإثنين، 30 يناير 2017 11:40 ص

قالت الفنانة أمينة خليل، إنها لا تعطي اهتماما لأحد بالرغم من أنها مشهورة، ولابد أن يكون عليها قيود، مرددة: « أنا بنزل السوبر ماركت بالبيجامة ومبيفرقش معايا حد».

وأضافت خليل خلال تقديمها برنامج، «قاعدة رجالة»، المذاع علي فضائية، « دي أم سي»، أنها ترفض الفكرة التي تضع المشهور في قيود على أساس أنه مشهور، موضحة أنها لا تتعامل مع أحد على أنها ممثلة.

وأكدت خليل أنها لا تخطط للمستقبل فى أعمالها الفنية، وتعمل ما تحبه في الوقت المناسب.



روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3