قالت الفنانة أمينة خليل، إنها لا تعطي اهتماما لأحد بالرغم من أنها مشهورة، ولابد أن يكون عليها قيود، مرددة: « أنا بنزل السوبر ماركت بالبيجامة ومبيفرقش معايا حد».

وأضافت خليل خلال تقديمها برنامج، «قاعدة رجالة»، المذاع علي فضائية، « دي أم سي»، أنها ترفض الفكرة التي تضع المشهور في قيود على أساس أنه مشهور، موضحة أنها لا تتعامل مع أحد على أنها ممثلة.

وأكدت خليل أنها لا تخطط للمستقبل فى أعمالها الفنية، وتعمل ما تحبه في الوقت المناسب.