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هذه المحافظات تواجه أزمة طاحنة بسبب المياه
سد النهضة ـ اثيوبيا

هذه المحافظات تواجه أزمة طاحنة بسبب المياه

الإثنين، 30 يناير 2017 11:39 ص
كتب - عبد الرحمن دياب

قال الدكتور مختار غباشى، نائب رئيس المركز العربى للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن أزمة المياه بدأت تكون طاحنة فى بعض محافظات الوجه البحري مثل المنوفية والشرقية والدقهلية، فضلا عن تلقيهم شكاوى مريرة حول انخفاض المياه من الفلاحين.

وعلق في حواره ببرنامج “صباح أون” المذاع على شاشة “أون تي في لايف”،  على تصريحات الجانب الأثيوبى حول طمأنة مصر المتكررة من عدم تأثير سد النهضة على مصر، بقوله “أنا لا اطمئن إلى الجانب الاثيوبى ولا تصريحاته، وأراه سيء النية”، مؤكدا أن هناك اطراف اقليمية ودولية تلعب فى هذه الموضوع على رأسها إسرائيل.

ولفت إلى أن ملف سد النهضة وأزمة المياه تُستخدم بدرجة كبيرة ضد مصر إما للضغط على المصريين سياسيا أو التأثير علينا اقتصاديا.

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