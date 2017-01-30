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أحمد السقا يوجه رسالة للمغرب: "كلنا إخوة ويشرفنا اللعب مع فريق عظيم مثلكم"
احمد السقا

أحمد السقا يوجه رسالة للمغرب: "كلنا إخوة ويشرفنا اللعب مع فريق عظيم مثلكم"

الإثنين، 30 يناير 2017 11:32 ص

وجه النجم أحمد السقا، رسالة للمنتخب المغربى عبر حسابه الرسمى على موقع التدوينات المصغرة “تويتر”، عقب خسارته أمام المنتخب المصري وانتزع بطاقة التأهل للدور نصف النهائى ببطولة أمم إفريقيا المقامة حالياً بالجابون.

وكتب السقا قائلا: “من مصر للمنتخب العظيم المغربى كلنا إخوه وشىء يشرفنا إننا لعبنا مع فريق عظيم مثلكم وهاردلك إخواتنا منتخب المغرب”.
كان منتخب مصر قد تأهل للدور قبل النهائى بعد الفوز على المغرب، بهدف دون رد أحرزه محمود كهربا، ومن المقرر أن تواجه مصر بوركينا فاسو الأربعاء القادم.

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