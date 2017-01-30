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مصدر بالكهرباء: دخول 12 وحدة للعمل من محطات البرلس والعاصمة الإدارية وبني سويف‎
كهرباء

مصدر بالكهرباء: دخول 12 وحدة للعمل من محطات البرلس والعاصمة الإدارية وبني سويف‎

الإثنين، 30 يناير 2017 11:34 ص
وكالات

قال مصدر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إن هناك تطورا طيبا جدا في العمل في محطات بني سويف، والعاصمة الإدارية، والبرلس، مشيرا الى وجود 12 وحدة من المحطات الثلاث، بواقع ست محطات من بني سويف، وأربع محطات من البرلس، ووحدتين من العاصمة الإدارية.

وأوضح المصدر أنه يوجد حاليا 12 وحدة بقدرة 4800 ميجا، وهو ما يساوي محطة كاملة، مضيفا أن هذا وقت قياسي للانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع.

وأكد المصدر أن تركيز الوزارة حاليا منصب على جودة الخدمة وسرعة تطوير شبكات التوزيع لتحسين جودة الخدمة المقدمة من قبل الوزارة للمواطنين.

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