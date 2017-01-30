تعرضت سيارة ياسر خليل المستشار الفني للنجمة شيرين عبد الوهاب للسرقة، حيث فوجئ ياسر بكسر زجاج سيارته وسرقة محتوياتها ومن بينها سيديهات وفلاشات كانت عليها الأغنيات التي اختارتها شيرين من عدد من الشعراء والملحنين والموزعين لتضمها لألبومها الجديد.

وأكدت شيرين في بيان أنه تم إجراء محضر بالحادث، وحتى الآن لم يتم التعرف على من هم وراء الحادثة من إتلاف لسيارة ياسر وسرقة أغنيات ألبوم شيرين.