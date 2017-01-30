 Moheet on google
الإثنين 30 يناير 2017 11:00 صباحاً
روابط سريعة
سرقة ألبوم شيرين عبدالوهاب الجديد من السيارة
شيرين عبدالوهاب ‎

سرقة ألبوم شيرين عبدالوهاب الجديد من السيارة

الإثنين، 30 يناير 2017 11:29 ص

تعرضت سيارة ياسر خليل المستشار الفني للنجمة شيرين عبد الوهاب للسرقة، حيث فوجئ ياسر بكسر زجاج سيارته وسرقة محتوياتها ومن بينها سيديهات وفلاشات كانت عليها الأغنيات التي اختارتها شيرين من عدد من الشعراء والملحنين والموزعين لتضمها لألبومها الجديد.

وأكدت شيرين في بيان أنه تم إجراء محضر بالحادث، وحتى الآن لم يتم التعرف على من هم وراء الحادثة من إتلاف لسيارة ياسر وسرقة أغنيات ألبوم شيرين.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3