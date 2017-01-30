تضامن الإعلامي والبرلماني “عبد الرحيم علي” مع النائب “خالد يوسف”، عقب القبض عليه بمطار القاهرة.

وقال “علي” في تدوينة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “ما حدث مع النائب “خالد يوسف” شيء يكسف، وللذين وراء الحدث أقول لهم: اختشوا يرحمكم الله، فأنتم تسيئون إلى مصر التاريخ والحضارة والعراقة، قبل أن تسيئوا إلى خالد يوسف”.

وكانت سلطات التأمين بمطار القاهرة الدولي قد ضبطت 100 قرص مخدر من دواء “زانكس” مع المخرج وعضو مجلس النواب “خالد يوسف” في حقيبته لدى سفره إلى باريس أمس، وتم إلغاء سفره والقبض عليه واتخاذ الإجراءات القانونية معه.

وتم إخلاء سبيل “خالد يوسف” بالضمان الشخصي، على ذمة التحقيقات في اتهامه بحيازة الأقراص المخدرة.

وربط العديد من المراقبين بين الضبط والمواقف التي عارض فيها النائب “خالد يوسف” سياسات حكومة الرئيس “عبد الفتاح السيسي”، خاصة فيما يتعلق بأزمة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية.