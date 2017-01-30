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غدا.. وزير التخطيط في لقاء فكري بمعرض الكتاب لعرض رؤية مصر 2030‎
أشرف العربي، وزير التعاون الدولي

غدا.. وزير التخطيط في لقاء فكري بمعرض الكتاب لعرض رؤية مصر 2030‎

الإثنين، 30 يناير 2017 11:26 ص
وكالات

يرأس وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتور أشرف العربي غدا الثلاثاء المائدة المستديرة مع شباب البرنامج الرئاسي لمناقشة محاور وأهداف استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وذلك بمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

وأوضحت الوزارة، فى بيان لها اليوم، أنه سيتم عرض لقاء فكرى موسّع حول “رؤية مصر 2030 ” بحضور عدد كبير من المفكرين والخبراء وممثلين عن مجموعات العمل التي شاركت في إعداد الاستراتيجية.

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