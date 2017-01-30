يرأس وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتور أشرف العربي غدا الثلاثاء المائدة المستديرة مع شباب البرنامج الرئاسي لمناقشة محاور وأهداف استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وذلك بمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

وأوضحت الوزارة، فى بيان لها اليوم، أنه سيتم عرض لقاء فكرى موسّع حول “رؤية مصر 2030 ” بحضور عدد كبير من المفكرين والخبراء وممثلين عن مجموعات العمل التي شاركت في إعداد الاستراتيجية.