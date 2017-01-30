 Moheet on google
الإثنين 30 يناير 2017 11:02 صباحاً
روابط سريعة
تليمة للمصريين: "مبروك"
خالد تليمة

تليمة للمصريين: "مبروك"

الإثنين، 30 يناير 2017 11:30 ص
كتب - عبد الرحمن دياب

أبدى الإعلامي خالد تليمة، سعادته بفوز المنتخب المصري على نظيره المغربي بالدور ربع النهائي من كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها الجابون حاليا، وذلك بعد مواجهة ساخنة انتظرها عشاق كرة القدم في كلا البلدين.

وأوضح في برنامجه “صباح أون” المذاع على شاشة “أون لايف”، اليوم “الاثنين”: ” مبروك يا مصريين منتخبنا القومي رفع راسنا، واخيرا اتحلت عقدة عمرها أكثر من 30 سنة بفضل الروح والكفاح والاصرار على تحقيق النصر على المغرب”.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3