أبدى الإعلامي خالد تليمة، سعادته بفوز المنتخب المصري على نظيره المغربي بالدور ربع النهائي من كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها الجابون حاليا، وذلك بعد مواجهة ساخنة انتظرها عشاق كرة القدم في كلا البلدين.

وأوضح في برنامجه “صباح أون” المذاع على شاشة “أون لايف”، اليوم “الاثنين”: ” مبروك يا مصريين منتخبنا القومي رفع راسنا، واخيرا اتحلت عقدة عمرها أكثر من 30 سنة بفضل الروح والكفاح والاصرار على تحقيق النصر على المغرب”.