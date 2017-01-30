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الإثنين 30 يناير 2017 11:08 صباحاً
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بث مباشر..انطلاق الجلسة الافتتاحية لاجتماعات القمة الافريقية
القمة الافريقية فى اديس ابابا

بث مباشر..انطلاق الجلسة الافتتاحية لاجتماعات القمة الافريقية

الإثنين، 30 يناير 2017 11:36 ص
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انطلقت اليوم الاثنين بمقر الاتحاد الأفريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، الجلسة الافتتاحية لأعمال القمة الأفريقية في دورتها العادية ال 28 على مستوى رؤساء الدول والحكومات بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتعقد اجتماعات هذه الدورة، على مدى يومين، تحت شعار “تسخير العائد الديموغرافى من خلال الاستثمار في الشباب” ، بحضور نحو 32 من قادة القارة السمراء،

ويتحدث، خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال القمة، كل من أدريس ديبي رئيس تشاد ورئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي، ورئيسة المفوضية الأفريقية ديلاميني زوما، ثم انطونيو جوتريش الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، وتختتم الجلسة بكلمة الرئيس الفلسطيني محمود عباس “أبومازن”، يجري بعدها إطلاق الشعار الرئيسي للقمة على أن يتم متابعة التنفيذ خلال القمة الأفريقية المقبلة المقرر عقدها منتصف العام الحالي.



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