دافع ويتولد فاسكيكوفسكي وزير الخارجية البولندي عن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخاص بحظر دخول مواطني سبع دول إلى الولايات المتحدة، وذلك بدعوى أن كل دولة ذات سيادة لها الحق في أن تقرر سياسة الهجرة الخاصة بها .

وقال ويتولد - في تصريح نقلته شبكة “أيه بي سي” الأمريكية اليوم الاثنين - “لا توجد دولة يتوجب عليها قبول المهاجرين، ولقد تم انتخاب ترامب رئيسا، لذا فإنه لديه السلطة اللازمة لفرض الحظر ” .

وأشارت الشبكة إلى أن ويتولد ينتمى إلى الحكومة المحافظة التى تعارض بشدة قبول اللاجئين المسلمين، وفي العام الماضي لعبت الحكومة دورا رئيسيا في عرقلة جهود الاتحاد الأوروبي لإعادة توطين اللاجئين في دول الاتحاد.

ويذكر أن ترامب كان قد أصدر أمرا تنفيذيا يوم الجمعة الماضي بمنع مواطني سبع دول - وهي سوريا وليبيا واليمن وايران والعراق والصومال والسودان - إلى الولايات المتحدة بدعوى أنها تمثل مصدرا للإرهابيين ، حيث قامت وكالة حماية الحدود الامريكية في اليوم التالي بإبلاغ الاتحاد الدولي للنقل الجوي بهذا الحظر.