أكد الدكتور سيد حجاج رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أن هناك أكثر من 300 محل مشارك في الأوكازيون الشتوي، موضحا أن هناك شروطا لمشاركة المحال والسلاسل التجارية في الأوكازيون الشتوي المقرر أن يبدأ اليوم ولمدة شهر.

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح”، المذاع على شاشة “إكسترا نيوز”، أنه على المحال الراغبة في المشاركة في التصفيات أن تحصل على الموافقة المسبقة من قطاع التجارة الداخلية، موضحا أنه يجب على التجار وضع لافتات بالتخفبضات أمام واجهات المحال التابعة لهم، وكذلك وضع “استيكر” مدون عليه السعر قبل وبعد التخفيض.