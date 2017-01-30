أعلنت الفلبين تعليق حربها على المخدرات لحين تطهير مؤسسة الشرطة من الفاسدين.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” اليوم الاثنين، عن قائد الشرطة الوطنية رونالد ديلا روسا قوله: “إن الرئيس رودريجو دوتيرتي أمر بتطهير المؤسسة الشرطية أولا، لذا سيتم حل وحدات مكافحة المخدرات، وتطهير الصفوف قبل استئناف الحرب على المخدرات”.

ويأتي ذلك بعد مقتل رجل أعمال كوري جنوبي داخل مركز للشرطة في شهر أكتوبر الماضي، فيما كشفت التحريات عن أنه تم خطفه وقتله من قبل شرطة مكافحة المخدرات - حسب الـ “بي بي سي”.