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الحركة المرورية اليوم.. أحذروا هذه المناطق بسبب الكثافة
مرور

الحركة المرورية اليوم.. أحذروا هذه المناطق بسبب الكثافة

الإثنين، 30 يناير 2017 09:37 ص
كتب - عبد الرحمن دياب

أكد  المقدم عماد حماد، رئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة بمرور القاهرة، أن اليوم الاثنين يعد هادئا من الناحية المرورية، موضحا أن الكثافات أقل من معدلاتها الطبيعية، وأن جميع المحاور تعمل بشكل جيد، باستثناء بعض الطرق.

وقال في مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح البلد”، المذاع على شاشة “صدى البلد”، اليوم، الاثنين، إن أغلب الكثافات تتركز على كوبري أكتوبر للقادم من مدينة نصر ومصر الجديدة أعلى الوصلة المعلقة لميدان رمسيس، وما بعد ذلك الكوبري يعمل بشكل جيد.

وكشف عن وجود كثافات مرورية مرتفعة عند محور صلاح سالم طوال اليوم، بسبب تردد المواطنين على معرض الكتاب، مناشدا المواطنين التوجه لمحور النصر كطريق بديل لحين انتهاء فعاليات المعرض.

كما ناشد مدير الإعلام والعلاقات العامة بمرور القاهرة، بتوجه قائدى السيارات لمحور الأزهر كبديل لمحور 6 أكتوبر للحد من الكثافات المرورية المتواجدة أعلى الطريق وسط انتشار الخدمات المرورية للعمل على سحب أى كثافات مرورية وإزالة المعوقات المرورية التى تظهر أعلى المحاور.

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