 Moheet on google
الإثنين 30 يناير 2017 08:54 صباحاً
روابط سريعة
إدارة ترامب: تنفيذ حظر السفر على مواطني سبع دول يحقق "نجاحا هائلا"
الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب

إدارة ترامب: تنفيذ حظر السفر على مواطني سبع دول يحقق "نجاحا هائلا"

الإثنين، 30 يناير 2017 09:37 ص
متابعات

قال مسئول بإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأحد، إن جميع الأوامر التي وقعها ترامب وتحظر دخول لاجئين ومواطني سبع دول ما تزال سارية ويتم تنفيذها وقد حقق تنفيذ هذه الأوامر “قصة نجاح هائلة”.

وقال المسئول في إفادة للصحفيين شريطة عدم نشر اسمه “لم يتغير شيء”.

وأضاف المسئول: “جميع الأوامر التنفيذية الثلاثة الصادرة عن الرئيس ترامب تسري بصورة كاملة وتنفذ وزارة الخارجية ووزارة الداخلية ووزارة العدل وجميع الوكالات المعنية في أنحاء الحكومة الاتحادية الأوامر التنفيذية الثلاثة”.

ورفض المسؤول الانتقادات التي وجهت لطريقة تنفيذ خطة ترامب قائلا: “إنها حقا قصة نجاح هائلة فيما يتعلق بالتنفيذ على كل مستوى فردي”.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3