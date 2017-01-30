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إعلامية: "كهربا نور مصر"
رشا مجدي

إعلامية: "كهربا نور مصر"

الإثنين، 30 يناير 2017 09:33 ص
كتب - عبد الرحمن دياب

قدمت الإعلامية رشا مجدي، التهنئة للمنتخب المصري لكرة القدم،بعد فوزه أمس الأحد على منتخب المغرب في دور الثمانية ببطولة الأمم الأفريقية والمقامة بالجابون حاليا.

ورأت في برنامجها “صباح البلد”، الذي تقدمه على شاشة “صدى البلد”،اليوم الاثنين، أن الأمس كانت ليلة جميلة وكنا سعداء فيها،موضحة أن مباراة المغرب كانت عقدة “واتفكت”.

وأوضحت أنها شعرت في أوقات كثيرة بتوتر لاعبي منتخب مصر وكان هناك تراجع في نص الملعب، موجهة التحية للاعب عصام الحضري على أدائه البطولي.

وتابعت “امبارح كهربا نور مصر كلها”.

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