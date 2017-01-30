 Moheet on google
الإثنين 30 يناير 2017 08:59 صباحاً
روابط سريعة
اجتماع تنسيقى للأهلي والزمالك باتحاد الكرة استعدادا للسوبر
الأهلي والزمالك

اجتماع تنسيقى للأهلي والزمالك باتحاد الكرة استعدادا للسوبر

الإثنين، 30 يناير 2017 09:43 ص
متابعات

يعقد فى الواحدة ظهر اليوم الإثنين، اجتماع تنسيقى باتحاد الكرة يجمع مندوب من الأهلي والزمالك، استعداداً لمباراة السوبر، المقرر لها 10 فبراير بأبو ظبى بالإمارات.

وتقام مباراة السوبر باستاد محمد بن زايد بأبو ظبى الذى يسع لـ41 ألف متفرج، بين الأهلي بصفته بطل الدورى النسخة الماضية والزمالك بطل كأس مصر.

ومن المقرر أن يحضر ثروت سويلم المدير التنفيذى للجبلاية ممثلا عن الجبلاية، من أجل التنسيق بين الناديين حول الأعداد التى ستحضر اللقاء لكل فريق، والتنسيق مع شركة “برزنتيشن” الراعى لاتحاد الكرة ولقاء السوبر.

وكان محمد كامل رئيس شركة برزنتيشن بأنه لا توجد أى نية لتأجيل اللقاء، خاصة أن جميع الأمور تم ترتيبها لإقامة اللقاء فى أبوظبى.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3