يعقد فى الواحدة ظهر اليوم الإثنين، اجتماع تنسيقى باتحاد الكرة يجمع مندوب من الأهلي والزمالك، استعداداً لمباراة السوبر، المقرر لها 10 فبراير بأبو ظبى بالإمارات.

وتقام مباراة السوبر باستاد محمد بن زايد بأبو ظبى الذى يسع لـ41 ألف متفرج، بين الأهلي بصفته بطل الدورى النسخة الماضية والزمالك بطل كأس مصر.

ومن المقرر أن يحضر ثروت سويلم المدير التنفيذى للجبلاية ممثلا عن الجبلاية، من أجل التنسيق بين الناديين حول الأعداد التى ستحضر اللقاء لكل فريق، والتنسيق مع شركة “برزنتيشن” الراعى لاتحاد الكرة ولقاء السوبر.

وكان محمد كامل رئيس شركة برزنتيشن بأنه لا توجد أى نية لتأجيل اللقاء، خاصة أن جميع الأمور تم ترتيبها لإقامة اللقاء فى أبوظبى.