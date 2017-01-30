رئيس الأركان يتابع مراحل الإعداد والتدريب القتالى لقوات المظلاتالإثنين، 30 يناير 2017 09:41 ص
شهد الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة، عددا من الأنشطة التدريبية التى تنفذها وحدات المظلات والتى تأتى فى إطار المتابعة الدورية والوقوف على مستوى الاستعداد القتالى والكفاءة التدريبية لكافة وحدات وتشكيلات القوات المسلحة .
وتفقد رئيس الأركان مراحل الإعداد والتدريب للمستجدين المنضمين للخدمة حديثاً بمدرسة المظلات بدءاً من التدريب الأرضى وانتهاءً بالقفز الفعلى كذلك أسلوب التعامل مع المواقف الطارئة التى يمكن التعرض لها خلال القفز بالمظلات .
كما تفقد مراحل الإعداد والتدريب لمجموعات القتال من عناصر القفز الحر من الارتفاعات العالية نهاراً وليلاً وتحت مختلف الظروف وكيفية تنفيذ أعمال الإزاحة الجوية والتشكيلات والوصول إلى الأهداف المخططة بدقة عالية .
واستعرضت مجموعات أخرى من المقاتلين عددا من المهارات القتالية والبدنية داخل ميدان التدريب على الاقتحام الجوى تضمن اجتياز وعبور الموانع المختلفة متدرجة الصعوبة والتعامل مع الأهداف المعادية، وكذا مهارات القتال المتلاحم والسيطرة على الخصم وعدد من التكيتيكات الصغرى والمهارة فى الميدان خلال أعمال الإبرار وتنفيذ مجموعة من الرمايات غير النمطية باستخدام الذخيرة الحية والتى أبرزت القدرة والدقة والمهارة العالية فى إصابة الأهداف لمقاتلى المظلات .
وتابع رئيس الأركان مراحل وإجراءات التجهيز والتحميل للمعدات والعبوات والاحتياجات الإدارية المستخدمة فى أعمال الإسقاط الثقيل والمتوسط، وناقش عددا من مقاتلى المظلات فى أسلوب تنفيذ الإعداد والتحميل للأفراد .
وأكد رئيس الأركان أن الفرد المقاتل المحترف القادر على تنفيذ المهام هو المعيار الحقيقى للاستعداد والكفاءة القتالية وأن التدريب الجاد هو أحد العناصر الرئيسية لتحقيق ذلك، مشيراً إلى أن القيادة العامة للقوات المسلحة حريصة على تطوير العملية التعليمية والتدريبية بجميع عناصرها بما تمثله من أهمية كبرى فى بناء القدرات القتالية للقوات المسلحة والتوسع فى استخدام التدريب التكتيكى واستخدام المقلدات ومساعدات التدريب لتحقيق الواقعية وقياس المستوى الحقيقى للقوات.
وشدد على أهمية الإبداع فى التفكير والبعد عن النمطية فى التدريب ونقل وتبادل الخبرات على كافة المستويات والتواصل الكامل مع المرؤوسين ، والعمل بروح الفريق لتعظيم الاستفادة من القدرات والإمكانات المتاحة لدى المرؤوسين .
وأدار رئيس الأركان حواراً مع عدد من الضباط وضباط الصف وجنود الوحدات الخاصة، مؤكداً أن العلم والمعرفة يمثلان القوة الحقيقية التى تدعم القيادة والإدارة الرشيدة التى تسعى القوات المسلحة إلى تحقيقها بكافة المهام التى تنفذها دفاعاً عن الوطن ومواجهة المخاطر والتحديات التى تواجه أمننا القومى .
حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة .
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