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مسئول كندي: الاعتداء على المركز الثقافي الإسلامي في كيبيك "عمل إرهابي"
اعتداء كندا

مسئول كندي: الاعتداء على المركز الثقافي الإسلامي في كيبيك "عمل إرهابي"

الإثنين، 30 يناير 2017 09:28 ص
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وصف رئيس مقاطعة كيبيك الكندية فيليب كويار، الاعتداء على المركز الثقافي الإسلامي في المدينة بـ “العمل الإرهابي”.

ونقلت قناة “سكاي نيوز” الإخبارية اليوم الاثنين، عن كويار، في تغريدة له على موقع “تويتر”، قوله: “إن كيبيك ترفض رفضا باتا هذا العنف الهمجي و نتضامن بالكامل مع أقارب الضحايا ومع الجرحى وعائلاتهم”، وأضاف رئيس المقاطعة “فلنتحد ضد العنف ، ولنتضامن مع أبناء كيبك من معتنقي الديانة الإسلامية”.

من جانبه، ندد إمام مسجد كيبيك محمد يانجوي بالهجوم الذي وصفه ب”الهمجي”، مضيفا أنه لم يكن بداخل المسجد أثناء الواقعة، إلا أنه تلقى نداءات استغاثة من أناس خلال صلاة العشاء، ولم يعرف عدد المصابين.

وكان خمسة أشخاص قد لقوا مصرعهم في إطلاق نار من قبل مجهولين أثناء أدائهم الصلاة مساء أمس الأحد داخل مسجد في مقاطعة كيبيك الكندية.

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